Raport: Cluj-Napoca are cele mai multe proiecte de spatii birouri "pe teava", dupa Bucuresti, piata creste cu 50% in patru ani

Cluj-Napoca are cele mai multe proiecte de spatii birouri "pe teava", dupa Bucuresti, arata un raport.Piata spatiilor de birouri moderne din Cluj-Napoca este a doua ca marime din tara, dupa Bucuresti, si sunt premise sa ramana pe aceeasi pozitie si in urmatorii ani, arata o analiza Fortim Trusted Advisors, membra a Aliantei BNP Paribas Real Estate publicata azi. Astfel, investitorii imobiliari au in plan opt cladiri de birouri, de clasa A, in Cluj-Napoca, cu o suprafata de peste 130.000 de ... citeste toata stirea