Raport: Cluj-Napoca e orasul din tara cu cea mai mica rata de neocupare a spatiilor de birouri

Cluj-Napoca e orasul din tara cu cea mai mica rata de neocupare a spatiilor de birouri, arata o analiza publicata azi.Astfel, rata medie de neocupare a spatiilor de birouri din cele cinci orase mai mari din tara - Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara si Brasov - se situeaza la 13,8%, cu cel mai scazut nivel in Cluj Napoca - 6,6% si cel mai ridicat in Iasi - 19,4%. In Bucuresti, rata medie de neocupare a scazut la finalul anului trecut la 14,2%.Raportul a fost publicat azi de Cushman & ... citește toată știrea