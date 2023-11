Cluj-Napoca e singurul mare oras din tara fara proiecte de parcuri industriale in constructie, conform unui raport Cushman & Wakefield publicat in aceasta dimineata.Astfel, desi stocul e al treilea cel mai mare din tara - 420.000 de metri patrati in Cluj-Napoca, depasit de Bucuresti cu 3,4 milioane mp si Timisoara cu 742.000, Cluj-Napoca nu are nici un proiect finalizat in acest an si nici proiecte in constructie. In opozitie, in Bucuresti au fost finalizate in acest an proiecte de 123.000 mp, ... citeste toata stirea