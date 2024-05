Raport: Clujul are cele mai scumpe chirii pentru magazinele de retail din Romania, dupa Bucuresti, in T1

Clujul are cele mai scumpe chirii pentru magazinele de retail din Romania, dupa Bucuresti, in primul trimestru din acest an, arata datele companiei de consultanta Cushman & Wakefield intr-un raport publicat azi. Mai exact media este de 65 de euro pe metrul patrat, cifra depasita doar de Bucuresti cu 85 de euro pe metrul patrat in medie. In celelalte orase mari din tara - Timisoara, Iasi si Constanta - chiriile sunt in medie de 55 euro/mp.Chiriile centrelor comerciale s-au mentinut constante ... citește toată știrea