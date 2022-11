Raport: Companiile din industria software au facut afaceri de aproape 10 miliarde de euro in 2021 si in acest an vor depasi un nou record

Cifra de afaceri a companiilor din industria de software din Romania a crescut in 2021 cu aproximativ 14,5 % fata de 2020 si a fost cu 246 % mai mare decat in 2012, pana la nivelul record de aproape 10 miliarde de euro, potrivit datelor de la Ministerul Finantelor, analizate de KeysFin."Estimam continuarea tendintei neintrerupte de crestere din ultimii 10 ani si atingerea unui nou maximum istoric in acest an, de peste 11 miliarde de euro, si am ales sa publicam rezultatele ultimei editii a ... citeste toata stirea