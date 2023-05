In primul trimestru din 2023, PIB-ul ajustat sezonier a crescut cu 0,2% in UE, comparativ cu trimestrul precedent, iar comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, acesta a crescut cu cu 1,2% in UE in primul trimestru al anului 2023, arata datele publicate azi de Eurostat. Economia Romaniei a marcat una dintre cele mai bune dinamici din tarile Uniunii Europene, in perioada ianuarie - martie 2023, iar, in regiune, Ungaria a intrat in recesiune, puncteaza analizele Bancii Transilvania, ... citeste toata stirea