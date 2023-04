Brasovul a devenit cea mai mare piata rezidentiala regionala din Romania, dupa regiunea Bucuresti - Ilfov, devansand Timisoara si Cluj - Napoca in primul trimestru din acest an, releva un raport intocmit de compania de consultanta SVN Romania pe baza statisticilor oficiale si a datelor biroului local SVN Romania | Brasov.Peste 250 de milioane de euro ar urma sa fie investiti in urmatorii cinci ani in proiecte rezidentiale amplasate in Brasov si imprejurimi, destinate exploatarii turistice, ... citeste toata stirea