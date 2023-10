"In sfarsit, vedem preturi in scadere in Cluj", noteaza o agentie imobiliara care monitorizeaza lunar piata, analizand ofertele din baza proprie de date. Nu toate analizele imobiliare (care se raporteaza la ofertele din portofoliile propriilor canale) indica scaderi, merita insa notat ca nu mai vorbim de "cresteri pe linie" si rapoarte pozitive.Potrivit datelor agentiei Blitz Imobiliare, in luna septembrie, in municipiul Cluj s-a inregistrat o usoara corectie de preturi de -1,54% fata de luna ... citeste toata stirea