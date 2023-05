In primul trimestru din 2023, tranzactiile din Cluj au atins cel mai scazut nivel din ultimii 7 ani, arata o analiza realizata de platforma de cercetare a pietei imobiliare ValorEasy.Conditiile actuale de piata arata destul de clar faptul ca intentia de achizitie din Cluj a scazut la nivelul minim al ultimilor ani, mentioneaza analiza. Conform datelor Google, interesul de cautare la nivelul judetului Cluj este cu 35% mai scazut decat la inceputul anului 2022 si cu 45% sub nivelul atins in ... citeste toata stirea