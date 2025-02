Raport: in topul pietei de birouri in tara, in 2024, Cluj-Napoca e lider detasat, a strans trei sferturi din toata suprafata de birouri inchiriata in afara Capitalei, piata creste de patru ori intr-un an

Raport: in topul pietei de birouri in tara, in 2024, Cluj-Napoca e lider detasat, a strans trei sferturi din toata suprafata de birouri inchiriata in afara Capitalei.Raportul vine de la Fortim Trusted Advisors, care arata intr-o analiza publicata in urma cu putine momente ca pe prima pozitie se afla orasul Cluj-Napoca, in conditiile in care in 2024 la nivel national companiile au inchiriat spatii de birouri moderne in afara Bucurestiului cu o suprafata totala de 63.024 metri patrati, trei ... citește toată știrea