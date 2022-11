Raport: Investitii de 4 miliarde de euro in proiecte imobiliare la nivel national. Clujul e una dintre principalele destinatii pentru investitii rezidentiale

La inceputul lunii noiembrie, la nivel national, sunt in derulare proiecte imobiliare de anvergura incepute in prima parte sau la jumatatea anului, care valoreaza in total peste 4 miliarde de euro potrivit datelor publice analizate de specialistii ONV LAW. Acestea se afla in diverse stadii, unele fiind aproape finalizate, altele cu termene de livrare pentru prima jumatate a anului 2023. Cele mai mari investitii in proiecte rezidentiale insumeaza in prezent o valoare care ar putea depasi 100 de ... citeste toata stirea