Raport: mai bine de jumatate din tranzactiile imobiliare din Cluj se fac cu bani cash, fara credit, in contextul in care Cluj-Napoca e cea mai scumpa piata imobiliara din tara

Mai bine de jumatate din tranzactiile imobiliare din Cluj se fac cu bani cash, fara credit, in contextul in care Cluj-Napoca e cea mai scumpa piata imobiliara din tara.Un raport Collier's publicat azi arata ca in Cluj un procent de 48% din tranzactiile imobiliare se incheie cu bani imprumutati - respectiv 52% sunt platite cu bani cash, in Cluj. Sore comparatie media nationala este ca 44% din tranzactii sa fie efectuate cu credit, in prima jumatate a acestui an, arata raportul. Anul trecut un ... citeste toata stirea