Numarul companiilor intrate in insolventa a scazut cu 6,2%, la 3.290, in primul semestru din 2023, fata de 3.510 in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unei analize realizate de casa de insolventa CITR. Cele mai afectate domenii sunt: constructiile, transporturile rutiere de marfuri si comertul, iar Clujul e unul dintre cele mai afectate judete.Potrivit analizei, in randul companiilor de impact, numarul celor intrate in insolventa creste usor: 35, fata de cele 32 din primele sase luni ... citeste toata stirea