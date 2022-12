Raport: Pretul chiriilor este in crestere in cele mai multe orase din UE. Romanii din Cluj-Napoca si Bucuresti plateau pentru inchirierea unei apartament cu un dormitor peste 50% din venitul mediu in 2021

Pretul chiriilor este in crestere in cele mai multe orase mari ale UE. In unele orase, chiria unui apartament mediu in centru nu depaseste 40% din venitul mediu din orasul respectiv. Insa, in Romania, atat in Cluj-Napoca cat si in Bucuresti, chiria pentru un apartament cu un dormitor in centru este peste 50% din venitul mediu local, potrivit raportului Monitorului Social, al Fundatiei Friedrich EbertConform raportului, din 2015 pana in 2021, chiriile au crescut cu cel putin 30% in Bucuresti ... citeste toata stirea