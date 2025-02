Raport: Spatiile industriale din Cluj, stoc de aproape o jumatate de milion de metri patrati, dar fara proiecte noi in 2024

Dezvoltatorii au finalizat anul trecut peste 570.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, in crestere cu 27% fata de 2024, dar nici un proiect nu a fost finalizat in Cluj-Napoca, unde stocul ajunge la 430.000 de metri patrati. La nivel national stocul de acest tip de spatii a ajuns la aproximativ 7,6 milioane de metri patrati. Activitatea de dezvoltare a revenit pe crestere, dupa ce in 2023 livrarile de proiecte au fost cu 46% sub nivelul din 2022, potrivit datelor companiei de ... citește toată știrea