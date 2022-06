Raport: stocul modern de spatii industriale in Romania a ajuns la aproximativ 6 milioane mp in primul semestru, Clujul are cea mai mare rata de preinchiriere

Stocul modern de spatii industriale in Romania a ajuns la aproximativ 6 milioane mp in primul semestru, judetele Cluj si Timis au cea mai mare rata de preinchiriere, arata un raport de specialitate.Stocul modern de spatii industriale din Romania avea in primul semestru al acestui an o jumatate de milion de metri patrati in constructie, cu 44% din suprafata deja preinchiriata. In total in Romania suprafata totala a cladirilor industriale folosite numara aproape sase milioane de metri patrati, ... citeste toata stirea