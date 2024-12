Raport Storia: Cluj-Napoca ramane lider in topul celor mai scumpe orase pentru proprietati din Romania, cea mai vizionata proprietate din tara a fost un penthouse din Cluj cu o treime de milion de euro

Cluj-Napoca ramane lider in topul celor mai scumpe orase pentru proprietati din Romania, cu un pret mediu de 2.737 euro/mA pentru apartamentele de vanzare in 2024, arata raportul anual storia.ro.Pretul pentru apartamentele de vanzare din Romania a fost in 2024, in medie, cu 10% mai scumpe fata de anul 2023, potrivit platformei de imobiliare Storia. In ceea ce priveste dinamica tranzactiilor, Bucurestiul a fost orasul in care proprietatile s-au vandut cel mai rapid."In 2024, interesul ... citește toată știrea