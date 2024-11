RAR, dupa un blocaj de cateva zile: Aplicatia informatica pentru inspectiile tehnice a redevenit functionala/ Activitatea statiilor ITP autorizate, reluata in conditii normale

Aplicatia informatica destinata inregistrarii la nivel national a inspectiilor tehnice periodice a redevenit functionala incepand din dimineata zilei de marti, 26 noiembrie, informeaza Registrul Auto Roman, dupa cateva zile de blocaj. Activitatea statiilor ITP autorizate s-a reluat in conditii normale. Asta inseamna ca orice posesor de vehicul se poate prezenta la statiile ITP de unde va primi pe loc documentele care atesta efectuarea inspectiei, desigur in cazul in care masina este declarata ... citește toată știrea