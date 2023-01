Raritate? Apartament in blocul SEMILUNA, din Plopilor, la pret de penthouse in Dubai. Pretul s-a dublat in mai putin de 3 ani

Un apartament in blocul Semiluna, din cartierul Plopilor, a ajuns la pret de duplex la marginea orasului si chiar de penthouse in Dubai.Vorbim despre un apartament cu 135 de mp, 4 camere, care este scos la vanzare cu 520.000 de euro. Prin comparatie, in februarie 2021, scriam despre un alt apartament de 95 de mp, din acelasi bloc, care se vindea cu 200.000 de euro."Stim faptul ca acest tip de oferte ies foarte rar pe piata, tocmai de aceea doresc sa iti prezint acest apartament PREMIUM situat ... citeste toata stirea