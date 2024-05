Rata anuala a inflatiei a coborat in aprilie la 5,9%. In interval de un an, cel mai mult s-au scumpit serviciile

Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%, arata datele Institutului National de Statistica. Aceasta fusese in martie de 6,6%.Rata anuala a inflatiei in perioada aprilie 2024 - aprilie 2023 a scazut la 5,9%, cele mai mari majorari fiind inregistrate la capitolul serviciilor, 10,05%. In perioada mentionata, preturile marfurilor nealimentare au crescut cu 7,17%, iar cele ale marfurilor alimentare au crescut cu 2,07%. Raportat la luna anterioara, in ... citește toată știrea