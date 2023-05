Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2023 comparativ cu luna aprilie 2022 este 11,23%, anunta azi Institutul National de Statistica (INS). Astfel, indicatorul continua scaderea, dupa ce rata anuala a inflatiei in luna martie era de 14,5%, fata de 15,5% inregistrata in luna precedenta.Marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84% in interval de un an, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%. Dintre produsele alimentare, in interval de un an, cel mai mult s-au scumpit zaharul, ... citeste toata stirea