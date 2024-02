Rata anuala a inflatiei a crescut in ianuarie la 7,4%. Alimentele sunt mai scumpe cu 5,6% decat in urma cu un an

Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2024 comparativ cu luna ianuarie 2023 a fost 7,4%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (februarie 2023 - ianuarie 2024) fata de precedentele 12 luni (februarie 2022 - ianuarie 2023) a fost 9,8%.Rata anuala a inflatiei scazuse usor la 6,6%, in luna decembrie 2023, de la 6,7% in luna noiembrie.Evolutia e in linie cu asteptarile Bancii Nationale a Romaniei ... citește toată știrea