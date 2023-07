Rata anuala a inflatiei in perioada iunie 2023 -iunie 2022 a fost 10,3%, in timp ce preturile bunurilor de consum au crescut cu 0,40 % in iunie 2023 fata de luna anterioara si cu 4,19% comparativ cu finalul anului trecut, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica.Indicele preturilor de consum in luna iunie 2023 comparativ cu luna mai 2023 este 100,40%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2023 comparativ cu decembrie 2022) este 4,2%, iar rata anuala a inflatiei ... citeste toata stirea