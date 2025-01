Rata anuala a inflatiei a ramas la 5,1%! Ce produse si servicii au inregistrat cele mai mari scumpiri

Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2024 a ramas la 5,1%, exact ca in noiembrie 2024, , arata datele Institutului National de Statistica (INS).Marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,09%, in decembrie 2024 fata de decembrie 2023, si cu 0,27% fata de noiembrie 2024.Cele mai mari scumpiri aici au fost la margarina, cu 17,41%, si la fructe proaspete, cu 13,75%, in decembrie 2024 fata de decembrie 2023, arata datele INS.Scumpiri au existat si la marfurile nealimentare, aceasta categorie ... citește toată știrea