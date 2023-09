Rata anuala a inflatiei a ramas la nivelul de 9,4% in august, acelasi comparativ cu luna iulie, in ciuda faptului ca Guvernul a plafonat adaosul comercial la unele alimente de baza incepand cu data de 1 august, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica.Alimentele sunt in continuare cu 11,88% mai scumpe decat anul trecut, marfurile nealimentare s-au scumpit cu 6,98%, iar serviciile cu 11,72%, fata de august 2022.De la luna la luna, scumpirile si-au accentuat ... citeste toata stirea