Rata anuala a inflatiei a scazut in luna septembrie la 4,6%! Ce produse si servicii au inregistrat cele mai mari scumpiri

Rata anuala a inflatiei a ajuns la 4,6% in luna septembrie, coborand cu jumatate de procent din luna august atunci cand era 5,1%.Alimentele sunt insa tot mai scumpeFata de septembrie 2023 preturile la legume si conserve de legume au crescut cu 13%, conservele de fructe cu 9,8%, iar fructele proaspete cu 7%.Daca vorbim de alcool, in decurs de un an vinul s-a scumpit cu 8,2% iar berea cu 7,6%Unele alimente de baza au devenit insa mai ieftine, faina si malaiul s-au ieftinit ... citește toată știrea