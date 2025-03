Rata anuala a inflatiei a trecut iar de 5%! Ce produse si servicii s-au scumpit cel mai mult

Rata anuala a inflatiei a sarit din nou de 5% in luna februarie! Concret, inflatia a ajuns la 5,02%, de la 4,95% in ianuarie. Astfel, alimentele s-au scumpit cu 4,54%, marfurile nealimentare cu 4,79%, iar serviciile cu 6,42%, comparativ cu februarie 2024, arata ultimele date ale Institutului National de Statistica.Februarie 2025 vs februarie 2024 Fata de februarie 2024, s-au scumpit cel mai mult categoria legumelor (9,8%), fructele proaspete (8,3%), margarina (17%), detergentii (9,6%), ... citește toată știrea