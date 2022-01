Rata anuala a inflatiei in Romania a ajuns la finalul anului la 8,2%. Cu cat s-au scumpit produsele alimentare si energia?

Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 comparativ cu luna decembrie 2020 este 8,2%, arata datele publicate azi de Institutul National de Statistica. S-au scumpit produsele alimentare, dar si energia, gazele inregistrand un plus de peste 50% la interval de un an.In decembrie, indicele preturilor de consum era cu 6,69% mai mare decat in urma cu un an la marfurile alimentare, cu 10,73% la cele nealimentare si cu 5,49% la servicii. Preturile de consum in luna decembrie 2021 comparativ cu ... citeste toata stirea