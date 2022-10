Rata anuala a inflatiei in septembrie 2022, in crestere cu 16% fata de septembrie 2021! Gazele s-au scumpit cu 70%

Potrivit datelor prezentate miercuri de INS, rata anuala a inflatiei in luna septembrie 2022 comparativ cu luna septembrie 2021 este de 15,9%. In plus, se remarca cresterea pretului gazelor naturale cu 70% si scumpirea alimentelor cu 19% in ultimul an.Rata inflatiei de la inceputul anului (septembrie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 13,1%.Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (octombrie 2021 - septembrie 2022) fata de precedentele 12 luni (octombrie 2020 - ... citeste toata stirea