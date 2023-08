Rata inflatiei a scazut la 9,4% in iulie 2023. Cu toate acestea, romanii nu par sa simta scaderile de preturi. Inflatia anuala a coborat la 9,4% in luna iulie.Scumpirile s-au mai domolit, dar raman in continuare la o cota mare, iar BNR preconizeaza ca am putea incheia anul cu o inflatie usor mai mare decat cea prognozata initial.Astfel, anul s-ar putea incheia cu o inflatie de 7,5%, nu 7,1% asa cum se anuntase initial. Ultima data cand inflatia a fost de o singura cifra a fost in luna ... citeste toata stirea