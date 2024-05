Rata inflatiei a scazut sub 6% in aprilie. Care sunt produsele care s-au scumpit cel mai mult

Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%, anunta Institutul National de Statistica (INS), fiind cea de-a treia scadere consecutiva a acestui indicator.Comparativ cu luna martie, in aprilie preturile de consum au ramas aproape neschimbate, cu o crestere medie de 0,08%.Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,4%. Rata medie a modificarii preturilor de consum in ultimele 12 luni (mai 2023 - aprilie ... citește toată știrea