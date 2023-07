Inflatia anuala a coborat la 10,3%, in luna iunie, de la 10,6% in luna mai, insa oricum ramane peste 10%. Scumpirile s-au mai domolit, dar raman in continuare la o cota mare.Ultima data cand inflatia a fost de o singura cifra a fost in luna februarie 2022, atunci cand era de 8,5%.Varful a fost in luna noiembrie 2022, cand a fost 16,8%. Cel mai mult scumpirile se simt la alimentele de baza, in timp ce preturile la gaze si electricitate preturile s-au mai stabilizat.In ultima luna, mai multe ... citeste toata stirea