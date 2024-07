Rata inflatiei scade semnificativ, dar romanii vor fi afectati de noi scumpiri

Institutul National de Statistica (INS) a anuntat ca rata anuala a inflatiei in luna iunie 2024 comparativ cu luna iunie 2023 a fost 4,9%. Este vorba despre cea de-a cincea scadere consecutiva a acestui indicator."Indicele preturilor de consum in luna iunie 2024 comparativ cu luna mai 2024 a fost 100,24%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iunie 2024 comparativ cu decembrie 2023) a fost 2,6%. Rata anuala a inflatiei in luna iunie 2024 comparativ cu luna iunie 2023 a fost 4,9%. Rata medie a ... citește toată știrea