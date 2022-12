Rata somajului in Romania a ajuns in octomrbie la 5,5%. Judetul Cluj, mult sub media nationala

In luna octombrie 2022, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,5% la nivel national, arata datele Institutului National de Statistica. Rata somajului in luna octombrie 2022 a crescut cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna septembrie 2022 (5,4%). La Cluj, rata somajului in septembrie a fost de 1,2%, conform Directiei Regionale de Statistica.La nivel national, numarul somerilor (in varsta de 15-74 ani) estimat pentru luna octombrie a anului 2022 a fost de 453, ... citeste toata stirea