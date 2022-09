Rata uriasa de somaj in randul tinerilor! Datele au fost publicate de INS

In luna august 2022, rata somajului in forma ajustata sezonier a fost de 5,1%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna iulie 2022, potrivit datelor publicate vineri de INS.Numarul somerilor in varsta de 15-74 ani estimat pentru luna august a anului 2022 a fost de 422,5 mii persoane, in scadere atat fata de luna precedenta, cand au fost 432,7 mii persoane, cat si fata de luna august 2021, cand erau 443,8 mii de someri. Pe sexe, rata somajului la barbati a depasit-o ... citeste toata stirea