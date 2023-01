Ratele la credite au explodat! Romanii au ajuns sa plateasca dublu datoriile catre banci si le cer parlamentarilor sa gaseasca solutii

Ratele romanilor s-au dublat in ultimul an. Oamenii impovarati le cer acum parlamentarilor sa gaseasca o solutie.Romanii cer inghetarea acestor rate si reducerea poverii dobanzilor. Asa ca ar putea constitui in scurta vreme un grup de lucru la nivel parlamentar pentru ca nici macar trecerea la IRCC (indicele de referinta pentru creditele consumatorilor) nu mai este acum o solutie.Unele voci din PSD sustin ca premierul Nicolae Ciuca ar trebui sa ia exemplul omologului sau spaniol Pedro Sanchez ... citeste toata stirea