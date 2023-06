Ratele la creditele in euro ar putea creste din nou. Oficialii Comisiei Europene au declarat ca dobanda de politica monetara trebuie crescuta pentru a tempera inflatia. Dezideratul este ca inflatia in zona euro sa ajunga la 2%.In ultimul an, ratele romanilor in euro au crescut considerabil. Pentru un credit ipotecar de 50.000 euro luat pe o perioada de 30 de ani, de exemplu, rata a crescut cu peste 100 de euro, deci peste 500 de lei. Ratele romanilor ar putea creste din nou in perioada ... citeste toata stirea