RCA putea sa creasca numai cu 12%: Diferenta de pana la 150% e lacomie

Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) este de acord cu decizia Guvernului si a ASF de a plafona preturile politelor RCA.COTAR reamintesc ca in ultimi cinci au mai fost cazuri in care "lacomia" societatilor de asigurari s-a manifestat si a fost oprita numai prin inghetarea pretului RCA."Astazi, aceeasi piata de asigurari, a majorat pretul RCA peste noapte, cu 150% si jura ca ni se trage de la orice altceva in afara lacomiei lor. In urma cu 5 ani ne-am ... citeste toata stirea