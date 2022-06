Dupa o perioada de amanari, luni a inceput recensamantul pe teren. In cazul in care nu v-ati recenzat sau atorecenzarea nu s-a facut cum trebuie, recenzorii va vor bate la usa pentru a raspunde din nou la intrebari.In cazul unui recenzor care merge pe teren, acesta va fi platit cu aproximativ 10 lei pentru fiecare persoana recenzata. Circa 16 lei va primi un recenzor care merge in localitati izolate sau dispersate, mai spun ... citeste toata stirea