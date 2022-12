Record de angajati in Cluj, in octombrie numarul a ajuns la aproape 275.900, cel mai mare din ultimele decenii, a depasit pragul de 275.000 de 4 luni

Record de angajati in Cluj, in octombrie numarul a ajuns la aproape 275.900, cel mai mare din ultimele decenii.Mai exact, conform datelor publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica, efectivul salariatilor din Cluj, la sfarsitul lunii octombrie, a fost de 275.869 persoane, in crestere cu 368 persoane comparativ cu sfarsitul lunii septembrie 2022 si cu 8.430 persoane mai multefata de luna corespunzatoare din anul 2021. Astfel, in octombrie 2021 numarul salariatilor era, in Cluj, de ... citeste toata stirea