Record de angajati in Cluj, numarul creste cu 6.600 intr-un an si cu 80.000 in 10 ani

Record de angajati in Cluj, datele statistice arata ca la sfarsitul lunii septembrie numarul ajungea la peste 287.700, in crestere cu peste 6.600 intr-un an.Mai exact, conform datelor Directiei Judetene de Statistica publicate azi, efectivul salariatilor din judetul Cluj, la sfarsitul lunii septembrie 2024, a fost de 287.703 persoane, in crestere cu 563 persoane comparativ cu luna august 2024 si cu 6.647 persoane mai multe fata de luna septembrie 2023.In Romania, la aceeasi data, erau 5.747. ... citește toată știrea