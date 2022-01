Record de angajati in Cluj, numarul creste cu 60.000 in 7 ani

Record de angajati in Cluj, peste 267.800 de persoane castiga o paine in judet, dupa cum arata datele Directiei Judetene de Statistica.Potrivit celor mai recente raportari, din noiembrie, publicate azi, efectivul salariatilor din Cluj e azi de 267.815 persoane, un record cel putin pentru ultimii mai bine de zece ani, cu aproape patru sute mai multi decat in luna precedenta si cu peste sapte mii mai multi decat in aceeasi perioada a anului ... citeste toata stirea