Record de angajati in Cluj, pentru prima data numarul acestora depaseste pragul de 268.000, numarul creste cu 62.000 in 8 ani

Record de angajati in Cluj, pentru prima data numarul acestora depaseste pragul de 268.000.Datele Directiei Judetene de Statistica arata ca in Cluj a fost inregistrat in ianuarie - luna pentru care exista cele mai recente raportari - un numar de 268.807 de angajati, pentru prima data cel putin in ultimele decenii.Este pentru prima data cand e depasit pragul de 268.000 de angajati, in ultimii ani. Sunt cu aproape 1.500 mai multi decat in luna anterioara, decembrie 2020, si cu peste 7.300 mai ... citeste toata stirea