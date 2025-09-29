Editeaza

Record de angajati "la negru" in Romania. O companie de curierat a fost prinsa ca avea 530 de lucratori fara contract de munca

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 29 Septembrie 2025, ora 07:49
10 citiri
Un control de amploare desfasurat de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) a scos la iveala un record negativ in domeniul muncii nedeclarate. In data de 23 septembrie 2025, inspectorii au depistat, la o singura companie de curierat din Bucuresti, 530 de persoane care lucrau fara contracte legale de munca.
Potrivit Inspectiei Muncii, societatea activa in domeniul curieratului (Cod CAEN 5320) si a fost sanctionata cu amenzi in valoare totala de 200.000 de lei, conform prevederilor Codului ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
Imaginea care a socat comunitatea medicala. Revolta unei asistente din Cluj: " A reusit performanta sa bifeze tot ce scrie la capitolul nepasare!"
Se spune ca o fotografie valoreaza cat 1000 de cuvinte, iar in cazul de fata nu putea fi mai ...
O noua companie aeriana anunta zboruri directe spre Cluj-Napoca! Noua ruta va fi inaugurata in iunie 2026. Unde vor putea zbura clujenii
In vara anului 2026, o noua ruta regulata va fi lansata catre aeroportul "Avram Iancu" din ...
Invazie de gandaci pe o strada din Cluj-Napoca! Locatarii cer ajutorul autoritatilor pentru a scapa de "invadatori": "Este o situatie grava"
Mai multi locatari de pe strada Teleorman trag un semnal de alarma si cer interventia autoritatilor ...
ActualitateBusinessSportLife Show