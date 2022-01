Record de autorizatii de constructie in Cluj, judetul cu cea mai scumpa piata imobiliara din tara

Sute de autorizatii de constructie pentru cladiri rezidentiale eliberate in fiecare luna in Cluj, judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, orasul Cluj-Napoca.Doar in noiembrie anul trecut, luna pentru care exista cele mai recente raportari, au fost eliberate in Cluj peste doua sute de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale - mai exact, 205, mai multe cu 70 fata de luna noiembrie a anului anterior si cu 47 mai multe decat luna anterioara, dupa cum arata ... citeste toata stirea