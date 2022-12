Record de companii cu capital ucrainean in Romania. IT-ul din Ucraina se muta in Bucuresti, Iasi si Cluj: 20% din firmele cu capital ucrainean infiintate in acest an in Romania sunt in IT

Razboiul de la granite izbucnit la sfarsitul lunii februarie a dus la un numar record de companii cu capital ucrainean infiintate in Romania in acest an, iar surpriza vine din zona de informatii si comunicatii, al doilea cel mai activ sector de activitate pentru capitalul ucrainean, dupa comert."Ii intereseaza si piata din Romania, pentru ca vor sa ramana in zona aceasta a Europei. Unele multinationale si-au deschis aici, angajeaza aici, dar au pastrat si biroul din Ucraina, altele au mutat ... citeste toata stirea