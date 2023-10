Record de turisti in Cluj in august, peste 77.000, un record absolut.Datele publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica arata ca in august sosirile inregistrate in structurile de primire turistica au insumat 77.009 persoane - pentru prima data este depasit acest prag, in Cluj.Sore comparatie, in august anul trecut au fost inregistrati, in Cluj, 61.263 turisti. Sa mentionam, in iulie numarul turistilor inregistrati in Cluj a inregistrat precedentul record, peste 73.000. Recordul ... citeste toata stirea