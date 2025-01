Record de turisti inregistrati in noiembrie la Cluj, pentru prima data la acest nivel, aproape 55.000, peste pragul dinainte de pandemie, aproape se dubleaza in zece ani

Record de turisti inregistrati in noiembrie la Cluj, pentru prima data la acest nivel, aproape 55.000, arata datele publicate azi de Directia Judeteana de Statistica.E vorba mai exact de un numar de 54.957 turisti inregistrati, cel mai mare numar intr-o luna noiembrie din ultimii zece ani. Comparativ cu luna noiembrie 2023, sosirile in structurile de primire turistica au crescut cu 1,1%, iar fata de luna octombrie 2024 au scazut cu 11,8%. Din numarul total de sosiri, in luna noiembrie 2024, ... citește toată știrea