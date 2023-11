Banca Transilvania a marcat un record istoric de Black Friday, in 10 noiembrie a.c., cu aproape 8 milioane de tranzactii intr-o singura zi, prin canalele BT - carduri, POS-uri, bancomate etc. Este vorba de o crestere cu 28% fata de Black Friday 2022, respectiv dublu fata de o zi standard din acest an.Alte maxime istorice inregistrate de banca:Peste 600.000 de tranzactii/ora prin toate canalele BT, record inregistrat in intervalul 8.00 - 9.00 AM;Peste 500.000 de tranzactii/ora, timp de noua ... citeste toata stirea