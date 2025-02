Record negativ in judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, in decembrie au fost emise cele mai putine autorizatii de constructie din ultimul deceniu, de departe

Record negativ in judetul din tara cu cea mai scumpa piata imobiliara din Romania, in decembrie au fost emise cele mai putine autorizatii de constructie intr-o ultima luna din an din ultimul deceniu.Astfel, conform datelor publicate ieri de Directia Judeteana de Statistica in decembrie in Cluj au fost eliberate doar 70 de autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 30 autorizatii mai putine comparativ cu luna corespunzatoare a anului precedent. Sunt cele mai putine eliberate ... citește toată știrea